Casa della comunità, metà è allo stato ’grezzo’

A poche settimane dall’avvio dei lavori (previsto per la prima parte del 2024), emergono nuovi importanti dettagli per quanto riguarda il progetto della tanto discussa Casa della Comunità di Pavullo. Il dato più d’effetto è che solo 550 metri quadri sui 1325 totali (cioè meno del 42%) saranno, al termine dei lavori finanziati con fondi Pnrr, funzionalmente pronti ad accogliere le attività socio-sanitarie: i restanti 775 metri quadri, invece, - si legge nel documento trapelato inizialmente sulla pagina facebook ‘Il Nuovo Eco del Frignano’ - resteranno "al grezzo, venendo realizzate solo le strutture ma non le finiture e l’impiantistica". Come già annunciato nei mesi scorsi, a ridimensionare i piani dell’Ausl era stato l’importante aumento dei costi edilizi, a fronte di un finanziamento Pnrr immutato e pari a circa 3 milioni di euro. Dei due livelli su cui si svilupperà la struttura, al ‘grezzo’ - si legge sempre dal documento - rimarrà l’intero primo piano e parte del piano terra, ovvero gli spazi ospitanti "l’infermieristica territoriale, i servizi ad indirizzo sociale e il medico di guardia". Quanto agli impianti, l’Azienda Usl precisa che "la fornitura elettrica e i quadri elettrici principali, le macchine termiche, quelle per la ventilazione forzata degli ambienti verranno tutte portate a termine, con potenze e portate adeguate alle esigenze degli impianti interni che verranno realizzati completamente nella parte finita, mentre nella parte ‘al grezzo’ saranno effettuate tutte le predisposizioni impiantistiche funzionali per l’installazione degli impianti futuri, in una logica di opportunità tecnica ed economica: non è ovviamente possibile arrivare alla completa finitura di tutta l’impiantistica nella parte cosiddetta ‘al grezzo’ finché non sono completati i muri interni sulla base della destinazione dei singoli ambienti". Guardando al progetto nell’insieme, preoccupazione era emersa dai residenti per il futuro del vicino parco giochi, che però - stando alla mappa del progetto - non verrà intaccato dei lavori, perché la struttura (compresi i parcheggi) si svilupperà esclusivamente nell’area compresa tra la strada che conduce alla chiesetta di Serra di Porto e via Stefani.

Riccardo Pugliese