Casa della Comunità, operai tra le polemiche

Hanno preso il via le prime ispezioni nel campetto dove sorgerà la nuova Casa della Comunità (servizi socio-sanitari) di Pavullo, in via Stefani.

Nei giorni scorsi, i residenti hanno notato gli operai lavorare nell’area verde: "Stanno partendo i lavori?", è la domanda che è stata posta ai social.

La risposta sarebbe tuttavia negativa: quelle di questi giorni sono opere preliminari e di campionamento, i cosiddetti ‘carotaggi’ ad opera del geologo che precedono l’effettivo avvio dei lavori previsto – salvo inconvenienti – per dicembre.

Pur non essendo partito il cantiere (prima dovrà essere presentato il progetto esecutivo, che al momento non c’è) questa tappa rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione delle struttura contro la cui collocazione, da sempre, si batte il comitato di Serra di Porto: "Qualcuno di noi è subito andato a parlare con gli operai, chiedendo spiegazioni – sottolinea la referente del comitato Alessandra Gianelli –. Secondo quanto da loro riferito, i carotaggi dureranno una settimana.

Ciò che più ci preme evidenziare, però, è che chi abita intorno a quell’area (ma anche chi risiede in altre zone di Pavullo) si stia finalmente rendendo conto di quanto sta succedendo.

Non a caso il post sui social è stato scritto da un residente esterno al comitato: veder arrivare dalla sera alla mattina gli operai fa sicuramente un certo effetto.

Noi, da parte nostra – fa sapere il comitato –, proseguiamo nella battaglia senza arretrare di un millimetro: siamo pronti a distribuire volantini ed organizzare flash-mob e sit-in. Quando arriveranno le ruspe, noi ci faremo trovare lì".

