Casa della Comunità, raccolta firme: "Il sindaco ignora le nostre istanze"

Non si placano le proteste dei residenti di Serra di Porto per il progetto della nuova Casa della Comunità che - secondo gli accordi tra Comune ed Ausl - sorgerà nel campetto da calcio di via Stefani a Pavullo. E’ stata infatti avviata una raccolta firme dal titolo ‘Fermate la distruzione del parco di Serra di Porto’ sul sito change.org che, in poche ore, ha superato le 300 adesioni. "Cittadini e abitanti di Pavullo – recita il testo della petizione –, come sicuramente saprete il sindaco Venturelli ha deciso di sacrificare lo spazio verde di Serra di Porto per erigere la Casa della Comunità. Il sindaco ha scelto di ignorare le nostre proteste, rifiuta un confronto aperto, è poco trasparente e cerca di far passare tutto in sordina. Questo problema riguarda la cittadinanza intera". Il riferimento al "rifiuto" del confronto è figlio anche di un episodio che sarebbe avvenuto venerdì scorso in cui – secondo quanto riferisce il Comitato – il sindaco, atteso davanti all’ospedale per l’intitolazione di una sala al dottor Roberto Rubbiani, non si sarebbe fermato ad ascoltare le proteste (nella foto). Ma questa volta il primo cittadino Davide Venturelli non ci sta e, con un post, ha deciso di rispondere all’accusa: "Venerdì, dopo aver salutato i manifestanti, ho preferito spostarmi in segno di rispetto di amici, colleghi e famigliari del dottor Rubbiani, onde evitare che i toni potessero accendersi in un momento tutt’altro che adeguato – spiega il sindaco –. Le occasioni di confronto in consiglio comunale e con incontri dedicati con i rappresentanti del Comitato sono state numerose e hanno fatto emergere diverse questioni, alle quali sono sempre state fornite le risposte nel modo più esaustivo possibile. Che poi tali risposte piacciano o meno, ognuno è libero di pensarla a modo proprio; non accetto, però, che si affermi che ci si è sottratti al confronto. Ho ascoltato sempre con grande attenzione le motivazioni, ma un amministratore è chiamato a prendere decisioni, popolari o impopolari, in prospettiva al bene della propria comunità". La petizione trova largo sostegno nella politica pavullese: "L’amministrazione Venturelli ha avuto il pregio di compattare l’intera minoranza consiliare – attacca il consigliere di Fd’I Daniele Iseppi –. Purtroppo, essendo stato già presentato il progetto definitivo, gli spazi di manovra sono ormai assolutamente limitati. Tuttavia, questa petizione va sostenuta per rendere tutti i pavullesi consci del fatto che il problema non riguarderà solo i residenti di Serra di Porto, bensì l’intera cittadinanza".

Riccardo Pugliese