"Casa della comunità, stravolto un quartiere. La struttura prenderà il posto del campo da calcio"

Il comitato nato a Pavullo "Spostiamo la casa della comunità", per l’ennesima volta si sente preso in giro e allo stesso tempo tutti i cittadini dall’Amministrazione comunale – dice in una dura nota inviata alla stampa –per quanto accaduto nel corso della seduta del Consiglio comunale di martedì 29 ottobre 2024. "Il tema trattato – scrive il Comitato - riguardava un’interrogazione, presentata dagli stessi consiglieri di maggioranza, su un progetto di riqualificazione del Parco Martiri delle Foibe, in Via Serra di Porto e costruzione della futura Casa della comunità, e il consigliere incaricato di leggere il documento aveva lasciato a casa il foglio". Per il Comitato, l’episodio evidenzia "una trascuratezza e indifferenza senza precedenti verso un tema che riguarda il futuro di uno dei più popolosi quartieri di Pavullo che verrà stravolto dopo la decisione del sindaco di costruire al posto del campetto da calcio la nuova casa della comunità. Decisione presa ignorando le evidenti criticità".

w. b.