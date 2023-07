Casa della Salute, polo culturale e al via i lavori in piazza Martiri

A Cavezzo l’amministrazione della sindaca Lisa Luppi guarda con fiducia al traguardo del 2024, della fine legislatura, e fissa i suoi prossimi obiettivi.

In primis la imminente partenza il 1° agosto dei lavori di sistemazione di piazza Martiri, che comporteranno uno spostamento del mercato infrasettimanale del mercoledì su via della Libertà e che si concluderanno entro la fine del mese. Saranno a costo zero in quanto l’impresa che ha eseguito l’intervento nel 2017 lo realizzerà "in garanzia". Per la sindaca c’è la soddisfazione di vedere un paese che si è ripreso velocemente dal colpo del sisma 2012. "Anni di eccezionale complessità – li definisce Luppi – tra pandemia, coda della ricostruzione post-sisma e riorganizzazione dell’Unione, ma tra un anno concluderemo il mandato con un Comune dai conti in ordine, progetti di ampio respiro conclusi o impostati, a beneficio di una comunità viva, che ha ripreso a crescere anche da un punto di vista demografico". Gli ultimi dati parlano di una ricostruzione privata che ha superato l’85%, grazie a contributi Mude per circa 167.200.000 euro con l’adozione di 492 ordinanze sindacali di prima assegnazione, e di cantieri attualmente in corso corrispondenti a 70 istanze di richieste contributo, di cui 20 in fase di rendicontazione finale.

Per il sostegno a famiglie e imprese durante la pandemia, Cavezzo conferma anche per il prossimo autunno ’Aiutando con un bando’. "Operazione – dice Luppi – possibile grazie a conti sani e alla soluzione della questione Ragioneria, che ha portato comunque all’approvazione nei tempi del Bilancio preventivo, mentre quello consuntivo sarà approvato entro luglio".

Sempre a proposito del centro è entrato nella fase di esecutività il Piano Organico per la riqualificazione di via Libertà, Verdi e 1° Maggio (nelle ultime due strade si interverrà anche a livello di illuminazione pubblica). "Con l’Azienda Usl – dice Luppi – si è definita la nuova configurazione della Casa della Salute, dove trovano spazio gli ambulatori di tutti i medici di base, del pediatra e dell’infermiera di comunità, oltre a una sala riunioni per corsi e lezioni di formazione, a disposizione non solo della Asl, ma anche delle associazioni di volontariato di tipo sanitario, che avranno la sede nello stesso edificio. Da ultimo per quel che riguarda la Casa dei Giovani (ex Casa del Custode), dentro l’area campo sportivo, è stato approvato il progetto di fattibilità, mentre in centro con la nuova Casa della Musica si creerà una sorta di Polo culturale".

Alberto Greco