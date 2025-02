Casa di Comunità, ancora dubbi: "Sarà nel parco di Serra di Porto?"

Il Comitato di Serra di Porto che si è battuto contro la realizzazione della Casa della Comunità di Pavullo nel Parchetto Martiri delle Foibe, esprime soddisfazione per la sospensione del cantiere Pnrr a seguito dell’accordo che il sindaco Davide Venturelli ha siglato con l’Ausl per una futura realizzazione della struttura che verrebbe finanziata con fondi della Regione Emilia-Romagna garante dell’investimento, con possibilità di ricollocazione.

"Pur accogliendo positivamente l’evoluzione della situazione e la rimozione delle ruspe dal cantiere già avviato, il Comitato continuerà a vigilare attentamente sui prossimi passaggi – annuncia Alessandra Gianelli, portavoce del Comitato –. Rimangono perplessità e forte preoccupazione rispetto al contenuto dalla delibera di Giunta del Comune di Pavullo del 6 febbraio nella quale, contrariamente a quanto annunciato sui giornali dal sindaco, l’Amministrazione non prevede il cambiamento di collocazione della futura Casa della Comunità. Continuerà, quindi, ad essere il parco di Serra di Porto la destinazione della struttura? L’obiettivo dell’Amministrazione rimarrà quello di abbattere il polmone verde più importante della nostra cittadina, dopo il Parco Ducale, e l’area attrezzata più frequentata da ragazzi e famiglie? La nostra priorità resterà quella di assicurare la sopravvivenza di questo importante spazio, nell’interesse di tutta la comunità pavullese".

Il Comitato, quindi, non sotterra del tutto l’ascia di guerra. Nel contempo esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto, a patto che si cambi ubicazione della struttura. "Dopo tre anni di lotte e richieste rimaste inascoltate – dice Gianelli –, il Comitato può finalmente tirare un sospiro di sollievo e gioire per l’accordo raggiunto in merito alla tanto controversa realizzazione della Casa della Comunità, un passo fondamentale per garantire ai cittadini, come promesso, un futuro presidio sanitario che sarà progettato per essere realmente efficiente". Nei giorni scorsi, annunciando la sospensione del cantiere, il sindaco ha affermato che ora "si potrà realizzare un intervento completo, riaprendo anche il tema della sulla sua collocazione".

w. b.