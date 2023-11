Casa di Comunità, investimento di quasi 3 milioni

Piantati i primi "paletti" di quella che tra qualche tempo sarà la Casa della Comunità di San Felice. A dare l’annuncio del via nei giorni scorsi delle opere propedeutiche alla sua realizzazione è lo stesso Distretto di Mirandola dell’Azienda Usl. La sua ubicazione è in un’area compresa tra le vie Ascari e Giro Frati, ceduta dall’amministrazione comunale di San Felice nel marzo 2022, dove sorgerà una struttura che disporrà di 1.500 metri quadrati di superficie, distribuiti su due piani. Qui troveranno posto servizi che si possono accorpare in cinque aree: l’area amministrativa per l’assistenza di base, con gli sportelli CupSaub per le pratiche relative al rinnovo o al cambio della scelta del medico di famiglia o all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri e altro; lo spazio per la Medicina Generale, con gli ambulatori dei Medici e spazi a supporto della medicina di gruppo; l’area d’integrazione socio-sanitaria, con lo sportello sociale in condivisione con le associazioni di volontariato; il Punto di infermieristica di comunità con la presa in carico delle patologie croniche; infine, l’area materno-infantile con gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta, gli spazi per la Pediatria di Comunità e per il consultorio familiare. "La Casa della Comunità di San Felice – fanno sapere dall’Ausl – rappresenterà un punto d’accesso unitario e integrato all’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio assistenziale, dove saranno garantiti percorsi di cura multidisciplinari, anche attraverso l’integrazione tra servizi territoriali e servizi ospedalieri per la presa in carico delle cronicità e delle fragilità". Complessivamente si tratta di un investimento da 2 milioni e 840mila euro, coperto da finanziamento Pnrr, che consentirà di dare seguito al primo stralcio funzionale e funzionante di questa importante struttura.