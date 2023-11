"Casa di comunità, serve un confronto"

Il capogruppo della Lista Civica Insieme per San Felice e il segretario PD di San Felice intervengono sull’avvio dei lavori preliminari per la costruzione della Casa della Comunità. "Bene – dicono Lorenzo Calzolari e Nicolò Guicciardi - il via ai lavori, ora però si proceda a un confronto con operatori e soggetti coinvolti". Per i due esponenti della minoranza "La partenza dei lavori per la costruzione della nuova Casa della Comunità è una notizia senz’altro positiva per la comunità e ci auguriamo che l’iter possa proseguire speditamente, visto il finanziamento e le relative tempistiche stringenti dettate dai bandi del Pnrr". Restano tuttavia ancora imprecisate le funzioni che vi troveranno spazio.