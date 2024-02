"Casa di Comunità, un punto di riferimento"

Si è tenuto ieri pomeriggio a Pievepelago l’incontro di presentazione della nuova Casa della Comunità’, a cura del sindaco Corrado Ferroni, del dr. Massimo Brunetti (direttore distretto Usl di Pavullo), e di Michela Camatti (responsabile Casa della Comunità del Frignano). "Un’iniziativa partita anni fa – ha detto il sindaco Ferroni – nell’ambito della riorganizzazione sanitaria territoriale. Si è scelta di ubicarla in una nuova struttura perché la precedente non è al passo con le nuove tecnologie ed esigenze, con spazi spesso insufficienti per gli utenti. Purtroppo i costi preventivati precedentemente non sono più attuali e per ora si potrà realizzare solo un primo stralcio, ma abbiamo le assicurazioni della Regione che, se i fondi mancanti non giungeranno dal Pnrr statale, sarà la Regione stessa a completare l’opera".

A giugno vi saranno le elezioni nei tre comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato e Ferroni ha auspicato che "continui un confronto costruttivo con l’Ausl per il buon funzionamento operativo della struttura". Le tempistiche comunicate sono di un’approvazione del progetto esecutivo tra un mese, l’avvio dei lavori probabilmente ad aprile 2024 e la conclusione nel 2026. Il direttore Massimo Brunetti ha poi illustrato le finalità della Casa della Comunità, che diventerà un punto di riferimento sanitario "in grado di rispondere ai bisogni della popolazione del territorio interessato". Ospiterà medici di famiglia, dialisi, specialisti e "grazie alla collaborazione col volontariato diverrà luogo in cui la comunità si fa carico della propria salute".

Il primo stralcio riguarderà il piano terra e il primo piano con spazi per medici, infermieri, 118 (di cui tutti auspicano la permanenza in loco), punto di accoglienza, parcheggi per utenti. Nel secondo stralcio la dialisi e ambulatori specialistici. Michela Camatti ha illustrato i vari servizi, puntando molto sulla svolta tecnologica della telemedicina, con la speranza di potenziare i medici specialistici che sono però di difficile reperimento. Tra gli attivi, lo psicologo di comunità. Presso la struttura sono poi previsti ‘vari progetti partecipati, per famiglie, giovani, per un invecchiamento attivo, per il volontariato’. Il sindaco poi ha aggiunto alcune note sul blocco comunale che sorgerà assieme alla Casa della Comunità, dove la nuova amministrazione deciderà l’utilizzo preciso, comune con posteggi e spazi per l’associazionismo. "Abbiano puntato – ha ribadito Ferroni – sul dotare il paese e le aree limitrofe di servizi, quelli sanitari come quelli scolastici, per rispondere alle esigenze del territorio". g.p.