Casa di cura Fogliani : "Un ambulatorio antalgico per le patologie del dolore"

Costruire un percorso di cura integrato e continuo per evitare che i pazienti debbano passare da uno specialista all’altro senza un chiaro coordinamento, rischiando di allungare i tempi per l’inizio di un trattamento. Il nuovo ambulatorio antalgico presso l’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena nasce per rivoluzionare questo approccio, assicurando che ogni persona riceva un’attenzione personalizzata. Un team di professionisti qualificati lavora in stretta collaborazione, garantendo non solo cure coordinate e complete, ma anche un trattamento adattato alle esigenze specifiche del paziente, migliorando così significativamente la qualità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria offerta.

Con questo centro innovativo, l’Ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani non solo migliorerà la qualità delle cure per chi soffre di dolore, ma faciliterà anche la collaborazione tra diversi specialisti per creare percorsi di trattamento più fluidi e personalizzati. Il risultato sarà un’esperienza di cura più coordinata ed efficace, con benefici tangibili tanto per i pazienti quanto per il personale medico. L’ambulatorio si rivolge a persone che convivono con dolori persistenti o ricorrenti ed alcune tipologie di dolore acuto, come lombalgia, artrosi e dolore neuropatico, offrendo diagnosi e trattamenti specifici. Grazie a un punto di accesso unico e altamente specializzato, l’Ambulatorio Antalgico consente una valutazione preliminare che distingue la natura del dolore, sia esso neuropatico, articolare o muscolare. Questa fase iniziale permette di indirizzare subito i pazienti verso lo specialista più indicato all’interno dell’equipe multidisciplinare, ottimizzando i tempi di diagnosi e trattamento.

"Vogliamo cambiare radicalmente il nostro approccio alla gestione del dolore – spiega il dott. Gabriele Zelent, neuroradiologo –. Non puntiamo solo ad avere un team diversificato di specialisti, ma miriamo a un’integrazione vera tra le diverse discipline. Questa sinergia crea un ecosistema di cura dove il percorso del paziente è omogeneo e ben strutturato, con ogni singolo trattamento che si raccorda naturalmente con il successivo. Questo è particolarmente importante nelle terapie del dolore, dove continuità e coerenza sono essenziali per il successo".

"Collaborare per combattere il dolore non è solo un vantaggio, è una necessità assoluta nel campo della gestione del dolore – aggiunge Giorgia Roveda, specialista in Anestesia e Rianimazione –. L’ambulatorio non è solo un luogo di trattamento, ma diventa un centro di eccellenza dove specialisti di diversi campi uniscono le loro conoscenze per sviluppare piani di cura altamente personalizzati. Qui alla Casa di Cura Fogliani, i pazienti troveranno non solo cure all’avanguardia, ma anche un ambiente di supporto che promuove l’apprendimento continuo e l’adattamento delle strategie terapeutiche per garantire risultati ottimali".