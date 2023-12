"Casa di riposo colabrodo, piove dentro"

La Casa di riposo per anziani di Montese pare non sia più il fiore all’occhiello del territorio, come si diceva un tempo. Il capogruppo di minoranza consiliare Luciano Mazza, l’1 dicembre scorso è andato in visita alla struttura gestita da Domus Assistenza per quanto concerne i servizi socio assistenziali, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria fa capo al Comune che è anche proprietario dell’immobile. Ha rilevato problematiche che ha definito "molto gravi per il benessere degli anziani e per la funzionalità della Rsa e l’attività degli operatori, molte delle quali segnalate anche dai parenti degli ospiti". Fra queste, il riscaldamento spento in tutta la struttura, alcune finestre crepate nella sala di ricreazione (TV) che rimangono chiuse con l’impiego di nastro isolante, nella sala pranzo e ai piani molte finestre spifferano aria dall’esterno poiché i serramenti sono obsoleti e le persiane vetuste. "In occasione di pioggia e di vento numerosi ambienti si allagano", spiega Mazza che con gli altri consiglieri di opposizione, Federica Ghinelli, Milena Ranieri e Franco Lolli Giordano, ha presentato una mozione per il prossimo Consiglio comunale con la richiesta alla maggioranza "di impegnarsi a ricercare le risorse necessarie a far fronte alle inderogabili esigenze e a tutte le altre che dovessero emergere in sede di sopralluogo tecnico". L’elenco delle problematiche segnalate da Mazza non è finito: "Nella parte notte – precisa - un anziano ha detto di essere costretto a coprirsi il capo per il freddo che entra dalla finestra, sebbene chiusa, poiché su alcune pareti, da vecchia data, esistono crepe e muffe, alcune porte non funzionano correttamente e hanno vetri rotti, mentre negli spazi interni si evidenziano percolazioni d’acqua e nell’ala nuova l’impianto elettrico non consente di spegnere le luci, quindi, la luce rimane accesa 24 ore al giorno. Per rendersi conto della situazione sarebbe necessario che i membri della maggioranza andassero un po’ più spesso a vedere cosa succede".

Walter Bellisi