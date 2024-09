’Casa di Valeria’, omaggio jazz a Ornella Vanoni

Con un omaggio in jazz a Ornella Vanoni, si concluderà domani sera alle 21 la rassegna estiva alla Casa di Valeria a San Donnino (strada Grande 325/1 - Modena Sud). ’La voglia e la pazzia’, dal titolo dell’album che Ornella Vanoni realizzò con Vinicius de Moraes e Toquinho, è il concerto che vedrà protagonista Sabrina Gasparini, direttrice artistica della rassegna, con il pianista Stefano Calzolari e il batterista Lele Barbieri (in foto). Sarà un viaggio tra i grandi successi della signora della canzone italiana, ’La musica è finita’, ’Una ragione di più’, ’Senza fine’, ’Uomini’: in questo concerto – sottolinea Sabrina Gasparini – c’è proprio "il desiderio di intrecciare la canzone d’autore al jazz. Io non sono una cantante jazz ma mi piace essere affiancata da due grandissimi e geniali jazzisti, per rivisitare un repertorio d’autore con improvvisazioni e qualche follia". La rassegna estiva alla Casa di Valeria ha riscosso un grande successo, proponendo in una cornice inedita i talenti del territorio.

