"Casa Giovanni", un progetto per accogliere ragazzi in difficoltà

Realizzare una comunità residenziale dove i minorenni in situazioni di disagio possano trovare sostegno e protezione, vivere serenamente, ristabilire relazioni e socialità, ricevere cura ed educazione: questo l’obiettivo che la cooperativa sociale Nazareno si propone con ‘Casa Giovanni’.

Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con CESVI, attraverso il Programma ‘Formula’ accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La Nazareno intende realizzare a Carpi una questa comunità residenziale maschile in un immobile ristrutturato di proprietà, in grado di accogliere 9 minorenni tra i 6 e i 12 anni allontanati dalle famiglie per decreto del Tribunale. Una ‘casa’ dove tornare a crescere con serenità e benessere psico-fisico, con sostegno, formazione e supporto costante, anche nelle funzioni riparative con la famiglia d’origine.

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine aprile. Fondi che serviranno per gli arredi delle camere, aree comuni, sale studio e l’acquisto di un pulmino attrezzato per il "trasporto di minori.

Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/casa-giovanni.

"La nostra cooperativa - dichiara Franca Miccoli, referente Area minori della Nazareno - circa quindici anni fa ha aperto le porte dell’accoglienza e dell’inclusione anche a bambini e ragazzi in condizioni di difficoltà".