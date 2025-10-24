Casa, il bando affitto: "Un milione di euro per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà"

‘Piano Casa’: un milione di euro dal bilancio del Comune di Modena per rispondere all’emergenza affitti. Sarà prevista l’assegnazione di un contributo per tre mensilità, fino a un massimo di 1500 euro per ogni richiedente come aiuto alle famiglie in difficoltà. "Siamo nella fase del prevenire, uno dei tre pilastri del nostro ‘Piano Casa’", dichiara la vicesindaca e assessora Francesca Maletti. Un nuovo passo avanti nel riconoscimento del diritto alla casa: nel 2024 la Regione Emilia-Romagna aveva indetto un primo bando per sostenere i nuclei in difficoltà con il pagamento del canone. La cifra assegnata al Comune di Modena era stata di circa 454mila euro.

"Grazie al primo bando indetto dalla Regione - continua Maletti - siamo riusciti a soddisfare l’intera graduatoria: sono state 1736 le domande, di queste 750 ammesse perché in possesso dei requisiti, e 383 già liquidate ad aprile 2025 per l’importo di 554.551 euro. Grazie alle nuove risorse, sono state finanziate tutte le domande. Con questo nuovo bando comunale abbiamo alzato il limite Isee da 6.000 a 10.000 euro. Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, in un momento storico nel quale la casa è diventata una vera e propria emergenza – continua Maletti – Come Comune, fronteggiamo l’emergenza abitativa attraverso diverse strategie del Piano Casa, che si basa su tre verbi: prevenire la perdita della casa, gestire il patrimonio costruito non utilizzato e costruire. Il Fondo affitti risponde a prevenire. Per gestire, abbiamo rinnovato il regolamento di Agenzia Casa, con il Comune che prende direttamente in affitto case e stanze garantendo al proprietario il pagamento dell’affitto, spese condominiali, rilascio dell’immobile alla scadenza e il pagamento del ripristino di eventuali danni; abbiamo attivato in giugno lo sportello Abitare Modena e da quando ha aperto, sono state 544 le persone che si sono recate allo sportello o lo hanno contattato telefonicamente. Ora stiamo lavorando al bando per la trasformazione temporanea per dieci anni degli uffici vuoti in residenze abitabili, con l’avviso pubblico e lo schema di convenzione già approvati in Consiglio comunale: stimiamo, infatti – continua Maletti – che, dei 3.900 locali adibiti a ufficio che ci sono in città, oltre la metà siano sfitti. Sul costruire, stiamo dando impulso all’Edilizia residenziale sociale: sono 212 gli alloggi Ers realizzati negli ultimi tre anni, 279 quelli in corso di realizzazione e altri 51 in previsione, grazie anche alle risorse del Pnrr che hanno fatto da volano a molteplici interventi privati". "La speculazione sugli affitti scoppiata intorno al 2022 ha fatto schizzare i prezzi – spiega Marzio Govoni, segretario Sunia Modena – a fronte di una perdita del 12,5% del potere d’acquisto, interventi come questo diventano fondamentali. La Regione Emilia-Romagna sta lavorando a una legge per regolamentare meglio il settore: più il fenomeno è regolato, meglio è per tutti. Una politica che ha l’obiettivo di essere un ‘ammortizzatore sociale".

"È importante attuare politiche abitative come questa - commenta Eugenia Cella, segretaria Sicet Emilia Centrale - soprattutto in assenza di risorse da parte del governo, oggi è difficile sostenere i costi. Avere un contributo come questo non risolve la situazione, ma può tamponarla".

"Il contributo non riuscirà a soddisfare tutte le richieste di aiuto - chiarisce Cosimo Gallo, segretario Uniat Modena - ma l’obiettivo è quello di dare una mano alle persone che ne hanno bisogno. Si tratta di un sostegno importante per tutti i cittadini con un reddito basso".