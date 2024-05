Casa lavoro, internato picchia tre agenti

Si è scagliato contro gli agenti della polizia penitenziaria, aggredendone tre. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli operatori la situazione non è degenerata. L’episodio si è verificato lunedì mattina all’interno della casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. L’internato che si è reso protagonista della violenza è un italiano detenuto in regime di isolamento disciplinare e non nuovo a questo tipo di comportamenti. A rendere noto l’accaduto è stato il sindacato Osapp che ha chiesto maggiore selezione a monte dei detenuti. Infatti, secondo la sigla, spesso gli internati presenterebbero problemi psichici. "Internati che si ritrovano – ha affermato Osapp – in una struttura a custodia avanzata che dovrebbe fungere da casa lavoro inadeguata alle loro problematiche gestionali. Auspichiamo che vengano presi immediati provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’aggressore ed in primis il tempestivo trasferimento in altra struttura penitenziaria". L’aggressione ai danni dei tre poliziotti, che hanno riportato sette giorni di prognosi sarebbe avvenuta dell’apertura della camera. L’uomo, infatti, doveva essere accompagnato all’ora d’aria quando, all’improvviso, avrebbe iniziato ad offendere lanciando addosso agli agenti una caffettiera per poi prenderli a schiaffi".

v.r.