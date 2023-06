"Casa lavoro, organico carente"

Dopo il carcere Sant’Anna, ieri la delegazione di ’Nessuno tocchi Caino’ e dell’Osservatorio carcere e Magistrato di Sorveglianza della Camera Penale di Modena ha fatto visita alla Casa di lavoro di Castelfranco. Presenti per l’osservatorio carcere gli avvocati Tatiana Boni e Mario Gaiani e per ‘Nessuno Tocchi Caino’, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti. La struttura ora ospita 82 soggetti. Dalla visita è "emersa qualche carenza nell’organico amministrativo e nella forza operativa, in ragione di un 10% circa".