Casa per il Volley Modena. Le ragazze al PalaMadiba

Dopo settimane di polemiche accese, trattative complicate, e idee più o meno realizzabile, il Volley Modena sembra aver trovato casa: non il PalaPanini dove oggettivamente sembra non ci siano gli spazi, non il PalaMolza, dove alla fine sembra aver vinto la resistenza della pallamano, ma il PalaMadiba, l’ultimo arrivato in ordine di tempi tra gli impianti "medio-grandi" in città, dove però c’erano già più o meno realizzabili i "desiderata" di Mirco Muzzioli e dei suoi.

"Ho trovato in Franco Culcasi, gestore dell’impianto, una grande disponibilità, - conferma il Presidente del Volley Modena, - ed una grande sensibilità sul nostro problema: le problematiche che ci frenavano (magazzini per taraflex e videocheck, ndr) sono superabili con alcuni interventi per i quali il Comune, con altrettanta sensibilità, si è dichiarati disponibile, per cui nella domanda d’iscrizione al campionato indicheremo come campo di gioco il PalaMadiba, poi per il futuro vedremo". Alla fine, arriva un accordo che soddisfa più o meno tutti, anche se il disagio generalizzato rimane, come la sensazione che la richiesta del PalaPanini fosse in parte "strumentale", perché di fatto il Volley Modena non ha bisogno di un impianto così grande, e costoso, ma di farsi un proprio pubblico, in un impianto più vivibile.

Intanto è stata definita la Moma Anderlini, che per il secondo anno consecutivo farà la B1, questa volta con una Under 18, impreziosita dall’azzurrina Erica Jakic in regia, che è una 2010: confermate le ragazze del 2008 e 2009, sono arrivate stabilmente in prima squadra Agnese Cervi, figlia di Silvia Giovanardi, e Sofia Rinieri, nipote dell’ex campionesse mondiale Simona, con altre giovanissime della serie D, ed a Sharlyn Kembo dall’Imoco, e Giorgia Penati dal Busnago, già nel giro delle Nazionali.

Riccardo Cavazzoni