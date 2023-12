Casa Poggioli, riapre in anticipo la Sp486R

Alle 11.33 di ieri mattina la Sp 486R – dallo scorso 28 agosto chiusa per consentire impegnativi lavori di messa in sicurezza urgente della galleria Casa Poggioli e di rifacimento dei giunti di dilatazione sui 3 viadotti – è stata riaperta al transito con un anticipo di circa una ventina di giorni su quanto previsto.

"Insieme ad aziende, operai e tecnici pubblici e privati, abbiamo lavorato alacremente su questo importantissimo intervento di messa in sicurezza della galleria di Casa Poggioli. Spesso nel nostro Paese assistiamo a dilazioni dei tempi di esecuzione dei lavori pubblici: in questo caso non soltanto non è stato così, ma siamo riusciti, come ci eravamo impegnati sin dal primo giorno ed avevamo ribadito un paio di settimane fa in occasione di una visita al cantiere, a riaprire in anticipo di quasi tre settimane galleria e strada provinciale – commenta soddisfatto il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni – E’ un risultato decisamente molto positivo per tutte le famiglie e le imprese dell’Appennino reggiano-modenese coinvolti e del distretto ceramico che quotidianamente utilizzano questa importantissima arteria di collegamento. Ne siamo molto soddisfatti anche perché significa che il cantiere è stato pianificato dal nostro Servizio Infrastrutture in maniera seria ed ottimale, grazie all’importante lavoro di squadra".