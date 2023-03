Casa Serena, nuovo studio di fattibilità

"Un altro punto del nostro programma elettorale che inizia a prendere forma. Realizzare un immobile così importante per la città è motivo d’orgoglio". Con queste parole il sindaco Gian Francesco Menani commenta l’aggiornamento, approvato dalla Giunta in questi giorni, dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della ‘nuova’ Casa Serena, propedeutico alla pubblicazione della gara d’appalto. La struttura, di cui si parla da non meno di vent’anni, sorgerà nella zona dell’ospedale, "in modo – aggiunge il sindaco – che in caso gli ospiti abbiano problemi si possa intervenire rapidamente con un’assistenza qualificata, e sarà a costo zero per il Comune, perché trattandosi di un Project Financing l’investimento sarà sostenuto dal privato che realizzerà la struttura e che poi la gestirà per rientrare della spesa". L’aggiornamento del piano di fattibilità, il terzo negli ultimi due anni, recepisce il parere del DIPE (Dipartimento per la programmazione economica) e il coordinamento portando a 17,6 milioni di euro l’importo del progetto, inizialmente di 14. I posti disponibili presso la nuova residenza saranno circa 120 mentre i tempi tecnici prevederebbero circa 2 anni e mezzo di lavori.