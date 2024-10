Casa vacanze di Pinarella. Via ai lavori di efficientamento: investimento da 285mila euro

La Casa vacanza di Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna, di proprietà dell’amministrazione comunale sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento, del valore di 285mila euro, che, attraverso l’isolamento, il rifacimento della copertura e l’installazione di pannelli fotovoltaici, ha l’obiettivo di contenere il consumo energivoro dell’immobile. La struttura, che da quasi 40 anni, ogni estate, è meta di soggiorni dedicati agli anziani autosufficienti over 60 e a persone con disabilità, vedrà inoltre la messa in sicurezza del frangisole presente. Sono 5.996 (oltre 400 più dello scorso anno) le presenze di anziani che durante l’estate appena trascorsa hanno scelto di trascorrere un soggiorno estivo nella casa vacanze dell’amministrazione comunale modenese a Pinarella di Cervia. A queste si sono aggiunte 1.620 presenze di gruppi e famiglie.

Nell’estate 2024 i turni preferiti dagli anziani si sono confermati quelli centrali di luglio e agosto che hanno visto la struttura pressocché al completo, meno gettonati il primo e ultimo turno rispettivamente a giugno e settembre. Gli interventi di efficientamento energetico in programma, che prenderanno il via nei prossimi mesi e arriveranno a conclusione in tempo utile per la prossima stagione estiva, prevedono in particolare, la rimozione e lo smaltimento dell’attuale impianto solare termico in copertura, lo smaltimento della guaina esistente, la fornitura e posa di isolamento termico della superficie esterna di copertura, la realizzazione di uno strato in calcestruzzo a protezione dell’isolamento e volto alla creazione delle giuste pendenze per lo scivolamento delle acque meteoriche. L’intervento verrà completato con la realizzazione di più strati di guaine idonee alla resistenza anche alla grandine, con il rifacimento delle copertine perimetrali e degli imbocchi ai pluviali, con l’installazione di un impianto fotovoltaico inferiore a 20 chilowatt, con il rifacimento dei copriferro ammalorati della struttura frangisole esistente e con l’installazione di un parapetto di sicurezza fisso per permettere di effettuare le future operazioni di manutenzione in sicurezza.

Sono inoltre in corso di valutazione ulteriori interventi di riqualificazione e di miglioramento dei vari servizi erogati dalla Casa per ferie, anche sulla base delle segnalazioni e delle proposte di chi l’ha frequentata la scorsa estate.