Casadei "Famiglia, amicizia, amore: è il liscio"

Chiamato questa sera per la riapertura del Teatro del Popolo di Concordia, per uno spettacolo già sold out, Mirko Casadei sul palco insieme alla sua POPular Folk Orchestra e al jazzista Paolo Fresu ci parla di come è nata questa collaborazione. La serata promossa da Ater Fondazione muove nell’ambito del progetto ’Vai Liscio’ lanciato dalla Regione Emilia-Romagna per candidare questo genere a Patrimonio Immateriale Unesco.

Cosa pensa del progetto della Regione di reclamare per il lisco il riconoscimento Unesco?

"Noi Casadei siamo orgogliosi e felici di questa candidatura, perché – lo dice la storia – abbiamo contribuito tantissimo all’affermazione del liscio a livello nazionale e internazionale. La cosa che dico all’assessore Felicori, col quale ancora non ho avuto il piacere di confrontarmi, è però che bisogna fare squadra per essere tutti coinvolti, per cui andrebbe creato un tavolo comune per fare una scrematura per stabilire ciò che sta dietro la parola liscio".

Da dove arriva il successo duraturo del liscio?

"Il liscio non è solo una musica. E’ qualcosa che rappresenta la continuità coi nostri genitori, i nostri nonni e che viene tramandato di generazione in generazione. Io oggi comincio ad avere un pubblico sempre più nuovo, ma è un pubblico che in me e nella mia musica vede il collegamento col passato familiare. Una musica antica che evidenzia valori universali come famiglia, amicizia, amore. Il liscio si balla abbracciandosi e già qui c’è una magia particolare, poiché quel contatto fisico lo stiamo un po’ perdendo. Avremmo tanto bisogno di un abbraccio per essere normali".

Che cosa unisce la sua musica al jazz e a Paolo Fresu?

"Innanzitutto, con Fresu c’è un’amicizia vera che nasce da un incontro avuto qualche anno fa, quando mi ha invitato a Berchidda, sua città natale dove fa un festival jazz. Fu un successo. La volontà era di sperimentare e unire mondi apparentemente lontanissimi che – come diceva Battiato – col linguaggio della musica si uniscono in un attimo. E quando tra grandi musicisti si parla lo stesso linguaggio è facile comunicare. Fresu è uno sperimentatore e quindi insieme sul palco daremo vita a qualcosa di magico, pur senza mai provare niente. Non ha voluto neanche conoscere la scaletta che io proporrò e questo fa capire quanto la musica riesca a comunicare".

Il prossimo esperimento di contaminazione quale sarà?

"Facciamo un festival importante che è Balamondo, in Romagna, dove ogni anno sperimentiamo qualche collaborazione. Il mio sogno è incontrare e avere come ’guest’ Manu Chao".

A Concordia cosa proporrete?

"Faremo tutto il nostro repertorio. Sarà un concerto di un’ora e 50 minuti e Paolo rimarrà con noi sul palco sicuramente una mezza serata, creando una bella atmosfera".