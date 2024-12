Casarini e Campagna. Ecco i rinforzi

Federico Casarini e Simone Campagna dal 2 gennaio saranno due nuovi giocatori del Carpi firmando fino al giugno del 2026. E’ tutto fatto per i due rinforzi di mediana che i biancorossi potranno già schierare domenica 5 col Milan Futuro: l’ex bolognese classe ‘89, carpigiano di nascita e con alle spalle 78 gettoni in A e 219 in B, già oggi si allenerà con la squadra e ha lasciato la derelitta Turris per firmare per un anno e mezzo dopo le 19 gare con un gol di questi primi 6 mesi; stessa durata del contratto anche del 2002 Campagna che l’Ascoli ha liberato. In uscita invece potrebbe esserci Marcello Sereni, che ha offerte in D e in C.