Case Acer, basta alloggi sfitti: "Recuperabili 120 appartamenti"

Obiettivo: azzerare le case popolari sfitte in Emilia-Romagna nel giro di qualche anno. A Modena sono almeno 120 gli appartamenti Acer che necessitano di manutenzione per poi essere messi a disposizione di chi ne ha bisogno. "Dobbiamo considerare che a Modena la lista di attesa è di 1.200 famiglie", fa presente l’assessora e vicesindaca Francesca Maletti, mentre 1.500 sono quelli che attendono risposte dall’Agenzia Casa.

Il piano presentato ieri dal governatore Michele de Pascale e dall’assessore Giovanni Paglia prevede di recuperare almeno 3.500 alloggi pubblici a fronte dei 4.800 inutilizzati in regione. In sostanza la quota che secondo gli amministratori regionale vale la pena ristrutturare per collocazione, dimensioni ed età.

"Anche a Modena – spiega Maletti – il patrimonio pubblico di edilizia residenziale è stato costruito diversi anni fa e numerosi appartamenti hanno bisogno di manutenzione straordinaria per poter essere di nuovo assegnati a cittadini e famiglie che sono in graduatoria". Per cui "valuteremo molto attentamente questa opportunità che la Regione ha costruito valutando insieme ad Acer la possibilità di ristrutturazione dei quasi 120 appartamenti che necessitano di manutenzione straordinaria importante".

Ma come sarà finanziato il piano? La Regione ha firmato, scrive la Dire, un avvio di rapporto con la Banca europea degli investimenti, che prevede una linea di credito da 200 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 100 milioni messi in campo da viale Aldo Moro, anche da fondi Ue. Serviranno ad efficientare gli edifici dal punto di vista energetico, in modo da ridurre anche le spese per le bollette (spesso assai più alte del canone Erp).

Nella sostanza questi appartamenti verranno trasformati da Erp ad Ers (da edilizia popolare a residenziale sociale), con canone dunque più alto, dai 350 ai 450 euro al mese: in questo modo verrà finanziata l’operazione e verrà avviato un ‘circolo virtuoso’ in grado di sostenere successive ristrutturazioni. Gli attuali affitti Erp, invece, sono insufficienti ad alimentare le ristrutturazioni, anche perché normalmente le assegnazioni durano parecchi anni e al termine gli interventi da fare prima della successiva consegna diventano cospicui. Se andasse in porto, su Modena il piano potrebbe essere un’altre delle leve per fronteggiare la fame di case della cosiddetta ’fascia grigia’ che non è in grado di accedere all’abitazione perché, pur lavorando e disponendo di un reddito, non può permettersi gli attuali prezzi del mercato libero (e si parla di insegnanti, infermieri, poliziotti, autisti).

Entro fine mese è in programma la presentazione al Consiglio comunale del nuovo regolamento dell’Agenzia casa che dovrà consentire di offrire case a prezzi calmierati proprio a questo tipologia di nuclei. Mentre a luglio è prevista la delibera per consentire la trasformazione temporaneamente, per dieci anni, degli uffici in disuso in abitazioni attraverso il cambio di utilizzo per finalità pubbliche, da affittare tramite l’Agenzia Casa. La vicesindaca Maletti conta con questa operazione di ricavare almeno un migliaio di appartamenti in più.