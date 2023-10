Case alle forze dell’ordine. Arrivano venti alloggi

È tristemente nota la fuga da Modena da parte delle forze dell’ordine a causa dei prezzi esorbitanti degli affitti e comunque della difficoltà nel reperire alloggi. Il Siulp dallo scorso anno ha sollevato la grave questione abitativa per le forze dell’ordine ed ora qualcosa di concreto ‘si muove’. Infatti il Prefetto Alessandra Camporota, il sindaco Muzzarelli e il presidente di ACER Gaetano Venturelli hanno sottoscritto martedì un protocollo d’intesa finalizzato ad individuare e mettere a disposizione alloggi destinati alle forze dell’ordine.

L’accordo nasce dall’esigenza di garantire al personale in servizio a Modena la possibilità di reperire una sistemazione abitativa adeguata e dare continuità alla sua permanenza per consentire una sempre maggior conoscenza del territorio e delle sue complesse relazioni istituzionali, sociali ed economiche.

Il protocollo prevede la messa a disposizione di 20 alloggi, di cui 5 all’interno dell’intervento di Edilizia residenziale sociale del complesso denominato "Abitare sociale" realizzato nel comparto dell’ex Mercato Bestiame, nell’ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", disponibili a partire da questo mese e 15 da realizzare nell’ambito del Piano nazionale sulla qualità dell’abitare (Pinqua) cofinanziato dal PNRR, nel comparto dell’ex Consorzio agrario a Modena nord su via Canaletto, disponibili a partire dal 2025. Inoltre è prevista l’individuazione di 30 alloggi all’interno del patrimonio abitativo di Acer Modena destinato all’assegnazione in locazione a canone concordato. Prefetto e sindaco hanno espresso soddisfazione per l’accordo, realizzato grazie al sistema di relazioni positive instaurate tra Prefettura e Comune. Nei giorni scorsi il Siulp aveva reso noto come, dal sette agosto fosse partito il bando speciale per l’assegnazione di quei 25 alloggi in edilizia sociale (Ers) in locazione, i cui destinatari sono giovani coppie, nuclei monoparentali, famiglie numerose e nuclei appartenenti alle forze dell’ordine, per una riserva di 5 alloggi non oggetto di assegnazione tramite il bando. Il Siulp aveva chiesto all’amministrazione della polizia di Stato di intervenire affinché fosse emanato al più presto il protocollo d’intesa tra la Prefettura ed il Comune e – su sollecitazione del sindacato – il Dipartimento ha poi autorizzato il protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune per far partire il bando d’assegnazione di quegli alloggi.

"Siamo intervenuti una decina di giorni fa – ha sottolineato il segretario Butelli – per sbloccare la situazione ed oggi è stato possibile siglare il protocollo. Quei cinque alloggi, oltre ad essere il punto di partenza di una nuova politica abitativa, sono solo una parte dei 50 che verranno messi complessivamente a disposizione delle Forze dell’Ordine a canone calmierato’.