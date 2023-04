"Case alle forze dell’ordine, il governo stanzi risorse"

Un’interrogazione parlamentare volta a chiedere al Governo se intenda occuparsi o meno della ‘povertà’ abitativa che a Modena, come in altre città costringe i poliziotti alla fuga. A presentarla è stata la deputata modenese del movimento Cinque stelle Stefania Ascari a fronte delle numerose denunce del Siulp relativamente alla carenza di immobili destinati alle forze dell’ordine. Il sindacato aveva fatto presente anche recentemente come, a causa di stipendi bassi e di canoni di locazione elevati, i nuovi agenti faticassero a reperire una sistemazione abitativa adeguata tanto da richiedere il prima possibile il trasferimento. Confcommercio si è attivata subito per mettere in campo un lavoro condiviso con lo stesso sindacato ed ora Ascari, membro della commissione giustizia, chiede al Governo se intenda rifinanziare le risorse destinate alla legge 12 luglio 1991, al fine di consentire la stipula di accordi tra Comuni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale da destinare, come già avvenuto in passato, al personale del comparto sicurezza e difesa. "Infatti – fa presente Ascari – negli anni ’90 proprio a Modena quella legge consentì un accordo tra il Comune e l’allora Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di 45 alloggi in via Pescia, destinate alle forze dell’ordine. Ad accordo scaduto nel luglio 2019, la situazione è precipitata – sottolinea – Leggendo le dichiarazioni del sindacato di polizia Siulp di Modena di qualche settimana fa, relative alla fuga verso il sud dei poliziotti assegnati alla città, ho sentito la necessità di intervenire sul tema della povertà abitativa. Questa problematica, ripresa con sensibilità anche da Confcommercio Modena e segnalata anche in altre città, è drammaticamente attuale, soprattutto per quelle professioni costrette a migrare per esercitare il proprio lavoro: forze dell’ordine, personale sanitario e medico, personale scolastico e altre. Ho deciso quindi – prosegue –, di dare vita ad alcune attività parlamentari che, a partire da Modena, possano servire anche per altri centri urbani che vivono le stesse difficoltà". La deputata grillina lo scorso 12 aprile ha depositato un’interrogazione parlamentare per i ministri Salvini (Infrastrutture e trasporti), Piantedosi (Interni), Crosetto (Difesa) e Giorgetti (Economia e finanze) al fine di appurare se il governo intenda rifinanziare le risorse destinate proprio alla legge del 1991. "Se davvero si vuole rendere attraente e attrattiva la città di Modena, è necessario partire dalle esigenze fondamentali come la casa, per rendere innanzitutto più sicuro il contesto urbano favorendo la permanenza delle forze dell’ordine, per poi estendere tali iniziative a tutte quelle categorie che contribuiscono al miglioramento della vita sociale: sanità, trasporti, istruzione – spiega la deputata – Inoltre, assieme al mio gruppo parlamentare stiamo valutando anche le risorse disponibili previste da un’altra norma di legge che, partendo dal presupposto della presenza di criminalità organizzata nel territorio, consente la realizzazione di alloggi Ers da destinare alle forze dell’ordine. Come M5S non lasceremo inascoltato l’appello del Siulp di Modena".

Valentina Reggiani