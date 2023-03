"Case, bene la direttiva dell’Europa"

La direttiva europea parla chiaro: tutti gli edifici residenziali dovranno arrivare ad avere almeno la classe energica. "L’obiettivo è quello di arrivare ad avere edifici ad emissioni zero - spiega Archimede Pingiori, presidente Anama Confesercenti Modena - e questo impatterà anche sul patrimonio immobiliare della nostra provincia. E’ una grande opportunità che va a beneficio anche delle giovani coppie e di chi vorrà puntare su un’abitazione più green e a impatto zero".

La direttiva impone, per tutti gli edifici residenziali, il raggiungimento almeno della classe energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Questo significa che solo nella provincia di Modena verranno analizzati oltre 118.000 immobili residenziali per verificare quali interventi saranno necessari per essere in linea con le nuove regole dell’Unione Europea. Il 65% degli immobili residenziali di Modena e provincia attualmente si trova in classe G.

Quanto costa adeguarsi alla direttiva UE