"Case, campi e aziende Diversi milioni di danni"

"Se decidesse di venirci a trovare, il generale Figliuolo (nominato commissario straordinario per l’alluvione in Romagna, ndr) sarebbe il benvenuto a Castelfranco Emilia. Avremmo infatti il modo di rappresentargli direttamente i danni subiti dal nostro comune, che ammontano già a svariati milioni di euro e riguardano abitazioni civili, industrie e agricoltura".

Così risponde il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, alla domanda se si aspetta un interessamento del Governo alla devastazione che è avvenuta lunedì scorso a Castelfranco, colpita da una tromba d’aria. "Sono in contatto con l’assessore regionale Irene Priolo e con il presidente della Provincia Fabio Braglia. Ho ricevuto la vicinanza anche del presidente regionale Bonaccini. Ma ci aspettiamo che anche il Governo faccia qualcosa. E’ importante tenere viva l’attenzione su quello che è successo nel nostro territorio affinchè siano presi tutti i provvedimenti necessari". Gargano poi continua: "Ora due nuclei familiari sono rientrati. Quattro, invece, rimangono ancora fuori casa e ne avranno per molto, poiché devono rifare i tetti e l’acqua gli è entrata tutta in casa. Ieri, intanto, è stato riaperto Corso Martiri perché è stata rimossa la sfera metallica pericolante sul campanile. In seguito, valuteremo con Soprintendenza e Diocesi il da farsi. Già martedì sera era stata ripristinata a tutte le utenze l’energia elettrica; devo complimentarmi con Enel per il grande lavoro svolto. Riaperta anche la viabilità comunale, ma continuano le operazioni di pulizia. Sono già milioni i danni subiti dall’agricoltura e dalle industrie locali. Anche noi come comune abbiamo avuto danni all’archivio: 500 faldoni sono finiti sott’acqua. Il loro recupero costerà circa 70mila euro".

Una casa letteralmente ’scoperchiata’ e ormai inagibile. È quello che rimane dell’abitazione in cui Maria Izzo – residente a Castelfranco – viveva insieme a un’amica e al suo bambino, prima che il maltempo si abbattesse con violenza sul territorio. Collocati momentaneamente in un albergo, ora la priorità è cercare in zona "un’altra casa in cui stare", così come spiegato nel post su facebook con cui Maria ha chiesto aiuto per essere indirizzata al meglio nella ricerca: "Paghiamo regolarmente l’affitto, siamo persone per bene, che lavorano, ma soltanto perché abbiamo dei cani veniamo continuamente escluse". Una criticità, questa, che sta rendendo sempre più complicata la ricerca e la possibilità di trovare una nuova sistemazione. Alcuni dei cani - non tutti - sono ora collocati "tra amici e pensioni", ma il desiderio è quello di trovare una nuova casa in affitto, con giardino, per riunirli nuovamente. "Tutto sta nell’educazione che si dà a bambini e cani - conclude Maria - e noi non diamo alcun tipo di problema. In tanti mi hanno scritto per darmi un conforto, ma nessuna proposta concreta è ancora arrivata".

Marco Pederzoli

Giorgia De Cupertinis