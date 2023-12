Case colpite da alluvione. Assicurare l’appartamento costa fino a 636 euro

A Modena una copertura assicurativa da maltempo basic per un appartamento parte da un minimo di 54 euro l’anno. Se si vuole aggiungere anche la copertura dei danni al contenuto, si trovano polizze con prezzo di partenza pari a 94 euro. Sono alcune risultanze dell’analisi dei costi delle polizze casa di Facile.it, che ha preso in esame un appartamento da 100 metri quadri, del valore di 200mila euro, ubicato a Milano, Modena e Bari.

I prezzi per una polizza assicurativa per la casa a copertura dei danni al fabbricato causati da maltempo partono da 54 euro annui (Modena), 67 euro (Milano) e 94 euro (Bari). Se si vuole aggiungere anche la copertura dei danni al contenuto, si trovano polizze con prezzo di partenza pari a 94 euro su tutte e 3 le città esaminate. Aggiungendo la copertura per il terremoto si sale a 110 euro annui (Milano), 162 euro (Bari) e 214 euro (Modena). "Attenzione però – avvertono da Facile.it – perché la copertura terremoti copre i danni subiti dal fabbricato, non quelli al contenuto, ed esistono diversi livelli di copertura che offrono rimborsi più o meno alti in caso di evento sismico e il prezzo varia notevolmente in base a questi parametri". Aggiungendo anche la copertura dell’evento ’alluvione’ il costo salirebbe a 312 euro annui su Milano, 624 euro su Bari e 636 euro su Modena.

Si tratta, nel caso della copertura dai danni di un’alluvione, di polizze non molto diffuse e spesso fatte su misura, pertanto il premio potrebbe variare sensibilmente a seconda della compagnia assicurativa.

"Il consiglio, quando si è alle prese con la scelta di una polizza casa, è di guardare con attenzione quali siano le condizioni offerte, i massimali, la presenza di franchigie o scoperti e le esclusioni, vale a dire quelle tipologie di sinistri che non vengono coperti dall’assicurazione", spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. Le garanzie offerte possono variare notevolmente tra una compagnia e l’altra; parlando di polizze casa contro i danni da eventi atmosferici, ad esempio, "è bene sapere che in alcuni casi vengono esplicitamente esclusi fenomeni come alluvione, inondazione e terremoti, mentre in altri casi sono coperti solo attivando delle specifiche coperture ad hoc".