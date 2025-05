"Case e capannoni. Distanza ignorata"

"Un altro punto cardine della nostra protesta riguarda l’inquinamento acustico", fa presente Giorgio Maffei. "Nel progetto, non viene rispettata alcuna norma sulle distanze minime tra capannoni industriali e abitazioni. Anche su questo ci sentiamo dalla parte della ragione, perché mancano le condizioni per garantire il rispetto delle normative vigenti. Non si soffre soltanto per il rumore del traffico, ma anche per quello prodotto dai capannoni. In particolare, quello in costruzione prevederà lavorazioni attive 24 ore su 24 e nello studio previsionale sull’inquinamento acustico si capisce già che ci saranno sforamenti rispetto ai limiti previsti".