"Case, il capoluogo preoccupa: i giovani stanno diminuendo"

"A differenza di quanto sostiene l’assessore Sitta le le giovani coppie modenesi non lasciano il capoluogo per andare a vivere altrove, per il semplice fatto che non ci sono più giovani!". A sostenerlo è Nino D’Eugenio del comitato As pol fer in riferimento all’intervento nel quale l’ex assessore aveva rimarcato che a Modena si costruiscono case solo per benestanti e "la sinistra ha abdicato al suo ruolo". "Basta una veloce lettura dei dati Istat – sottolinea D’Eugenio – per comprendere quale è il quadro desolante della situazione demografica italiana e anche modenese. Dal 2019 l’Italia ha perso circa un milione di abitanti (-929.314 ISTAT Demo) nello stesso periodo l’Emilia Romagna è calata di 31.573 abitanti mentre la provincia di Modena è passata da 706 mila a 702 mila abitanti (-3.969 abitanti)".

Per quanto riguarda Modena "dal 2019 la città ha perso 4.735 abitanti passando dai 189.016 del gennaio 2019 ai 184.281 di ottobre 2022 (Istat Demo). Anche a Modena, come sappiamo, le nascite sono diminuite: 1454 erano i nati nel 2019 mentre il 2022 si è chiuso a quota 1380 circa. Nello stesso periodo (2019 - 2022) Carpi ha perso 267 abitanti mentre Sassuolo ne ha guadagnati solo 410! Castelfranco con +86 e Formigine +68 sono rimasti pressoché invariati. In totale i comuni del circondario hanno rubato al capoluogo solo 564 abitanti sui quasi 5.000 persi. La carenza di giovani fa poco sperare anche per il futuro e, a meno di una forte spinta migratoria, la situazione non potrà che peggiorare".