"Case, il Superbonus alza i prezzi Molti si spostano nella Bassa"

di Valentina Beltrame

Il capoluogo si spopola con un saldo migratorio dal segno meno e la ’fuga’ delle giovani coppie verso paesi della provincia dove comprare casa non è un lusso. Il trend demografico reso noto nei giorni scorsi dal Comune di Modena è confermato da Raffaele Vosino, presidente di Fimaa (federazione italiana mediatori agenti d’affari) aderente a Confcommercio Modena. Da ormai un anno stiamo assistendo al netto calo dell’offerta di case che, in città, è in caduta libera. Ne consegue un aumento dei prezzi al metro quadro che rende l’acquisto un vero salasso. In uno scenario dove l’appartamento in affitto è introvabile.

Vosino, la ’fuga’ da Modena è reale?

"Sì, la periferia ti permette di avere costi nettamenti inferiori. Ma non parlo delle frazioni di Modena, molte delle quali mantengono quotazioni importanti perché ben servite, bensì di paesi ben lontani dal capoluogo. Molte persone stanno andando a vivere nella Bassa, dove le case costano meno. C’è chi è disposto a fare il pendolare anche con chilometraggi importanti pur di arrivare alla sera in una casa ampia, magari con terrazzo o giardino, insomma con spazi da vivere. Lo smart working ha influito su questa scelta".

A Modena ci sono prezzi ormai esorbitanti.

"Per il nuovo e ristrutturato si arriva a 4mila euro al metro quadro, in centro e in zone come Sant’Agnese i costi sono altissimi. ’Paghiamo’ la città universitaria e le sue eccellenze, qui si sta bene e credo che anche nel 2023 la situazione non cambierà".

Qual è l’andamento delle compravendite nel residenziale?

"Il 2022 ha registrato a livello nazionale una leggera flessione, che credo ci sia stata anche a Modena. Nel 2021 ci fu il record delle compravendire trainato dai tassi di interesse ai minimi storici, con mutui fissi all’1%, che oggi si possono solo sognare. In Italia, solo nel residenziale, si contarono 750mila compravendite, che nel 2022 sono state invece meno di 720mila anche a causa di inflazione, guerra e caro bollette. Nel 2021 le compravendite a Modena città furono circa 3mila e oltre 11mila in provincia, l’anno scorso abbiamo registrato un leggero calo in linea con i dati nazionali".

Quanto ha influito il Superbonus nell’aumento dei prezzi delle case?

"Ha offerto una rivalutazione importante, la certificazione energetica è ora fondamentale per chi compra e c’è molta attenzione al risparmio energetico, oggi più che mai dato il caro energia che stiamo vivendo. Le abitazioni che hanno appena usufruito o stanno usufruendo del 110% valgono senza dubbio di più".

Tema affitti. Introvabili, se non a prezzi mensili proibitivi. Che fare?

"A Modena città è un problema che va avanti da anni, già nel 201819 si parlava di emergenza abitativa ma soprattutto in riferimento agli alloggi per studenti. Ora, però, la carenza di case in affitto riguarda anche lavoratori e famiglie, compresi i nuclei che per vari motivi non riescono ad accedere al mutuo. Tra le cause, anche il fatto che molti proprietari preferiscono fare la scelta ’turistica’, ovvero affittare per brevi periodi tramite piattaforme on line. Credo che il problema debba essere risolto e per farlo serve un piano strutturale che coinvolga più enti. E’ paradossale ci siano tanti uffici vuoti e nessuna casa in affitto".