«Cercasi affitto disperatamente». Sono migliaia gli studenti fuori sede e le famiglie a Modena che in questo momento hanno un solo pensiero fisso: trovare un alloggio temporaneo per il periodo degli studi o per cominciare una vita senza l’assillo del mutuo. Il mercato ne è «consapevole» - mai come ora le compravendite residenziali hanno ripreso forza - e come risultato le poche soluzioni a disposizione sono una specie di tesoro in via d’estinzione. La conseguenza? I prezzi dei canoni stanno salendo alle stelle. A pesare sul quadro generale, oltre all’attrattività dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è il proliferare dei cosiddetti affitti brevi su piattaforme come Airbnb. Complice anche (ma in questo caso l’accezione è positiva) l’aumento costante di turisti sotto la Ghirlandina, diventa insomma sempre più un’odissea trovare in locazione alloggi di recente costruzione - o comunque ristrutturati e in buone condizioni - in città. I dati parlano chiaro e a metterli nero su bianco è la consueta indagine sul mercato immobiliare, relativa al III° trimestre dell’anno, condotta da Fimaa-Confcommercio su un panel di agenzie della provincia di Modena. In particolare - recita l’analisi - «rimane altissima la richiesta di affitti, specialmente nel capoluogo, dove, complice l’ulteriore aumento del numero di appartamenti destinati ad uso turistico (Airbnb e simili gestiscono in provincia oltre 3mila camere, ndr), l’offerta non è sufficiente a soddisfare la domanda proveniente da lavoratori e studenti universitari, cresciuta di circa il 10% dall’inizio dell’anno, parallelamente ad un innalzamento dei canoni liberi di almeno il 5%”. E dove trionfa l’incertezza e l’urgenza di individuare una soluzione abitativa in tempi stretti, è lì che si annidano le beffe e gli avvoltoi in quella che assomiglia sempre di più ad una giungla. Come mette in evidenza l’indagine infatti, «emerge la costanze presenza online di falsi annunci su portali famosi (Subito.it, Clickcase.it), che inquinano il mercato e nascondono spesso, come è noto, delle vere e proprie truffe: tipico il caso di immobili con indirizzi dove non ci sono abitazioni o di chi afferma di essere residente all’estero chiedendo di effettuare il versamento della caparra per un immobile inesistente. «Il nostro invito – dice Raffaele Vosino, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio e Confappi -è innanzitutto di rivolgersi solo a mediatori legittimati, ma anche di presentare regolare denuncia alle forze dell’ordine tramite le associazioni di categoria. Per evitare raggiri - prosegue Vosino - è bene affidarsi ad alcune regole e criteri per individuare le possibili fregature: la prima è che la casa proposta, a parità di caratteristiche e condizioni, ha un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di mercato. Il truffatore, poi, dichiara spesso di trovarsi all’estero o di essere impossibilitato a incontrare il consumatore (acquirenteconduttore) per una visita di persona all’immobile. Terzo campanello d’allarme è che il finto proprietario si fa contattare principalmente per email o sms e quasi mai rende visibili i suoi numeri di telefono».

Vosino, infine, auspica che «l’introduzione del codice identificativo per gli affitti turistici porti non solo all’emersione di una zona grigia, ma anche all’attenuazione degli effetti distorsivi e negativi sul mercato delle locazioni».