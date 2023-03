Case in affitto cercansi "Boom di appartamenti trasformati in b&b Si guardagna di più"

di Valentina Beltrame Appartamenti trasformati in ‘affittacamere’ o in bed and breakfast per turisti. Il fenomeno è in aumento, trainato anche dalle agevolazioni fiscali per chi ristruttura e decide di mettere in vetrina le proprie case, a disposizione di chi viaggia per piacere o lavoro. Il ritorno economico, in effetti, è altissimo. Basta sbirciare le proposte pubblicate sulle piattaforme online, dove gli ‘host’ mettono a disposizione camere a partire da 30 euro fino a 8090 euro a notte, con pacchetti settimanali che in media si attestano sui 500 euro. Un vero business, molto più remunerativo dell’affitto con contratti pluriennalI, in una città che si sta riprendendo dal punto di vista turistico e in cui sono ripresi i cosiddetti viaggi di lavoro. FederAlberghi ha aggiornato la fotografia dei b&b: a Modena città sono 455 tra stanze, camere indipendenti, interi appartamenti mentre se consideriamo tutta la provincia il numero va quadruplicato. Di questi, l’85% (387) è sulla piattaforma Airbnb e oltre il 30% sono in centro storico. C’è chi affitta camere da letto con bagno e cucina in comune, chi mette a disposizione degli ospiti un piano della casa da condividere con la famiglia che ci abita, chi affitta loft e monolocali dotati di...