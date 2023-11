Case Operaie, al via i lavori di demolizione

ome annunciato nelle scorse settimane, ha preso il via in questi giorni l’operazione di abbattimento e ricostruzione della parte pubblica delle ex case operaie di via Zanasi a Castelfranco Emilia (la parte rimanente, di proprietà privata, non è ovviamente interessata dai lavori). L’iniziativa è stata resa possibile grazie al finanziamento dell’intervento con fondi Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) che si è aggiudicato nei mesi scorsi il Comune di Castelfranco Emilia, per un importo pari a 1,5 milioni di euro. "Saranno ricavati – spiega il sindaco Giovanni Gargano – cinque alloggi pensati per accogliere persone in condizioni di fragilità, in particolare anziani. Saranno peraltro appartamenti che vedranno un forte utilizzo della domotica". m.ped.