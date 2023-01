"Case, più investimenti pubblici"

di Gianpaolo Annese Servono case a prezzi agevolati a Modena? "Occorre un investimento pubblico e politiche di lungo respiro che sostengano gli operatori che puntano su politiche abitative social". Dopo il dato sul saldo migratorio in città e le analisi sulla difficoltà di trovare casa per le fasce più fragili, interviene nel dibattito la presidente di Abitcoop Simona Arletti. Il dato demografico evidenzia la fuga delle giovani coppie dal capoluogo. Le case costano tanto a Modena, c’è chi parla di abitazioni solo per ricchi. C’è un motivo particolare? "Nel passato le amministrazioni avevano dato risposta abitativa alla fascia con reddito medio basso con le politiche dei peep che oramai non esistono quasi più (abbiamo fatto una recente realizzazione nel comune di Formigine): il Comune metteva a disposizione il terreno abbassando del 30% i costi finali per i cittadini". E adesso? "Oggi per realizzare abitazioni o si recuperano immobili dismessi, però con alti costi di realizzazione, oppure si riqualificano aree dismesse prima adibite a servizi (come stiamo facendo a Parco dei Fiori). Oppure ancora occorre acquisire terreno da privati a prezzi di mercato che in città sono alti. Il problema oggi si è aggravato soprattutto dopo la guerra in Ucraina, che tra gli effetti devastanti ha...