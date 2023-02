Case popolari e affitti calmierati "Duemila persone in lista"

In alcune città italiane l’emergenza abitativa ha raggiunto livelli così alti da diventare un serio problema sociale che le amministrazioni faticano a gestire. Modena non occupa i primi posti di quelle graduatorie ma il bisogno di case di fa sentire, e non poco. L’assessore comunale alle Politiche sociale, Roberta Pinelli, ha provato a fare una stima partendo dalle famiglie più in difficoltà, che rientrano nella rete di aiuti che il Comune assieme ad associazioni ed enti caritativi assicura. "Abbiamo un migliaio di persone in graduatoria per le case popolari e altrettanti in attesa delle case ad affitto calmeriato" spiega a margine della visita al cantiere della palazzina di Edilizia residenziale sociale del progetto ‘Abitare sociale’ nel comprato dell’ex Mercato bestiame. Il problema, come fa notare l’assessore, è che "con la ripartenza degli sfratti andremo ben oltre" queste stime. "Stiamo cercando di fare una quantificazione esatta anche con l’aiuto di Hera che calcola le utenze dismesse". Purtroppo "i numeri sono molto importanti" e la soluzione a questa esigenza è tutt’altro che semplice. È vero, a Modena ci sono tanti appartamenti inutilizzati. Potrebbero essere affittati ma per una serie di motivi - tutti rispettabili, nessuno vuole fare i conti in tasca ai proprietari - si preferisce lasciarli vuoti. Difficilmente le case sfitte potrebbero essere utilizzate. Per questo il Comune ha in programma una serie di lavori di recupero di aree periferiche dove andare a realizzare nuove abitazioni. "L’edilizia residenziale sociale, quella a prezzi calmierati, è un altro dei grandi bisogni che la città ha - prosegue Pinelli -. La conclusione dei lavori in via del Mercato è un evento che ci rende doppiamente felici, è un percorso che cerchiamo di compiere non solo per rigenerare zone un po’ più desolate della città, ma anche l’avvio di un pezzo del percorso delle politiche abitative che il comune sente fortemente".

p.t.