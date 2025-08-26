"Case, una bolla gigante: si rischia l’effetto ’ombrelloni chiusi’"

L’effetto ’ombrelloni chiusi’ non riguarda solo le località balneari, ma in generale gli scenari economici in cui il prezzo dell’offerta sale così tanto che la domanda a un certo punto si raffredda e gli acquirenti decidono di rinunciare all’acquisto del bene. A Modena, secondo Marzio Govoni di Sunia, sul mercato abitativo siamo vicini a questo punto di squilibrio, con potenziali studenti e lavoratori che scartano la nostra città perché troppo onerosa.

"In città siamo di fronte ad una bolla speculativa che sta spingendo in avanti il costo degli affitti nel mercato libero". In particolare, secondo l’osservatorio di Immobiliare, "l’affitto di camere e posti letto a Modena sarebbe aumentato del 31% in un solo anno, portando il nostro capoluogo al settimo posto della sgradevole classifica delle città più care. Ma attenzione, le bolle scoppiano, come abbiamo misurato questa estate in molte località turistiche, dove i prezzi erano cresciuti eccessivamente".

Già nell’ultimo anno, fa presente Govoni, "in diverse grandi città italiane, si registra un calo, anche forte, della domanda, mentre cresce l’offerta. Un calo che non è legato di certo ai bisogni, che restano altissimi per lavoratori e studenti, ma ai prezzi inavvicinabili che vengono richiesti". A Modena non è ancora accaduto, ma ci sono i primi segnali da monitorare.

"Già l’anno scorso vari appartamenti rivolti al mercato degli studenti sono rimasti vuoti. Chi opera negli affitti turistici sta riscontrando un calo di attività, dovuto al numero eccessivo di strutture presenti in una città con flussi turistici moderati, come Modena". Poi c’è chi ha ristrutturato case per ricavarne tante minuscole camere, per lavoratori e studenti: "Oggi si trova con una occupazione che raramente supera il 50%.

Ma incredibilmente, nonostante questo, i prezzi crescono o restano alti; effetto anche di alcune agenzie modenesi prive di scrupoli, che stiamo monitorando. Poi nei prossimi mesi misureremo i danni portati da CampusX, una vicenda esemplare di cosa non andava fatto in questa città. Spreco di risorse pubbliche, dubbi sul futuro ancor prima dell’apertura".

Infine, conclude il segretario di Sunia, "un listino prezzi che potrebbe portare Modena, l’anno prossimo, sul podio delle città più care d’Italia per camere e posti letto. Una medaglia di cui faremmo volentieri a meno".

g.a.