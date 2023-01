"Caseifici Granterre, siglato l’accordo sul contratto"

I circa 40 addetti in prevalenza donne dell’appalto Coopservice nello stabilimento Caseifici Granterre di Modena (via Polonia) e di quelli del Gruppo Bonterre, saranno uniformati ai dipendenti diretti con l’applicazione del contratto nazionale dell’industria alimentare. Questo grazie all’accordo tra i sindacati Flai e Filt Cgil e Coopservice firmato ieri. Si tratta di un obiettivo che i sindacati rivendicavano da tempo per garantire le migliori condizioni contrattuali ai lavoratori dell’appalto sia in termini salariali che di diritti.

La parificazione dello stipendio dei lavoratori Coopservice al contratto dell’industria alimentare avverrà nell’arco di un triennio in tre tranche. L’aumento medio della lavoratrice inquadrata al 5° livello di riferimento a regime sarà di circa 200 euro lordi mensili. Previsto anche a regime l’incremento del buono mensa da 2.50 a 4 euro.