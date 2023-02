Caserma carabinieri, l’area è del demanio

Si accelera per la costruzione della nuova stazione dei Carabinieri di San Felice. Sottoscritto martedì il rogito con il quale il comune ha costituito e concesso gratuitamente al Demanio dello Stato – Direzione regionale Emilia-Romagna – il diritto di superficie per 99 anni dell’area di circa 3.600 metri quadrati, di proprietà comunale, posta in via La Venezia, nella zona del polo scolastico, su cui sorgerà la struttura. Allo stato attuale è difficile ipotizzare i tempi di realizzazione del manufatto, ma essendo affidata la sua erezione all’impegno dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione col Demanio dello Stato utilizzando fondi del Pnrr, la sua costruzione dovrebbe avvenire in tempi celeri.