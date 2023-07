Caserma, riparte la ristrutturazione

L’amministrazione di Concordia corre ai ripari per mettere uno stop ai ritardi che impediscono di completare il recupero e la riassegnazione all’Arma della locale Caserma Carabinieri, di via Carducci. Proprio mentre stanno procedendo i lavori che interessano il non lontano Municipio, la stazione Carabinieri dal 4 novembre 2021, nonostante siano state concluse le opere di ristrutturazione muraria post-sisma, versa in una condizione di assoluto degrado e abbandono. Per questo il sindaco Luca Prandini si è rivolto al prefetto di Modena, Alessandra Camporota, per chiedere di affrontare i nodi irrisolti che impediscono di restituirle il decoro, riportandole altresì il disagio della comunità per l’interruzione lavori. All’incontro col prefetto erano presenti il responsabile del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lombardia e Emilia-Romagna e l’Arma dei Carabinieri. Nell’incontro si è appreso che, finalmente, il 16 giugno il Provveditorato ha adottato gli atti necessari per procedere all’affidamento lavori di completamento dell’impiantistica, per 434.000 euro. L’amministrazione ha quindi ribadito che l’edificio di via Carducci è una struttura strategica per la sicurezza della comunità.

Alberto Greco