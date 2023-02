Caserma, ultimi lavori Spiragli dopo 10 anni

Telenovela ora forse al capitolo finale. Il recupero della caserma Carabinieri di Concordia a oltre 10 anni dal sisma del 2012, che ne danneggiò gravemente la muratura, costringendo i militari a sfollare nei locali del nuovo Municipio, suscita interrogativi. Qualcosa, però, tra il sistema paludoso di carte e permessi delle varie burocrazie si muove. Anche se le lungaggini dei lavori di recupero fanno temere, si vocifera, che la stazione Carabinieri di Concordia e San Possidonio possa essere soppressa. Ci sono dei precedenti in questo senso respinti energicamente dalla popolazione e dalla amministrazione, che non si vuole privare di questo importante presidio di sicurezza e ordine pubblico a servizio di una popolazione di circa 12mila abitanti. I lavori che hanno riguardato il complesso anche di alloggi, in capo al Provveditorato Opere Pubbliche, ora alle dipendenze del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), sono terminati il 4 novembre 2021. A quella data risale il verbale di ultimazione lavori da parte dell’ATI AEC Costruzioni Modena – PTL Mirandola, cui furono affidati il 21 giugno 2018, dopo la rescissione del contratto a suo tempo stipulato con un Consorzio di Parma, cui furono aggiudicati nell’ottobre 2013 per un valore di 1 milione di euro. Sono trascorsi a oggi più di 16 mesi dalla consegna e la struttura continua ad essere disabitata. Ma informazioni fornite dal MIT inducono a sperare che i lavori di allestimento della caserma siano completati ragionevolmente a breve.

Infatti, questo lungo intervallo di tempo è servito a completare il collaudo statico e amministrativo e a sviluppare l’iter per reperire i fondi necessari per "la necessaria dotazione impiantistica (oltre alla sostituzione delle finestre, altre finiture non previste nell’appalto principale) al fine da renderne possibile l’utilizzo da parte dell’Arma", e per cui il Ministero ha disposto nel maggio 2020 un ulteriore finanziamento di 550.000 euro. Redatto nel 2021 lo studio di fattibilità, il 2022 è trascorso per giungere al progetto definitivo, trasmesso tanto alla Soprintendenza per acquisire la relativa autorizzazione che al Comando Provinciale di Modena dell’Arma per il nulla osta, nulla osta protocollato il 24102022. Silenzio invece da parte della Soprintendenza. "Ad oggi – si giustificano al MIT – non è ancora pervenuta l’autorizzazione richiesta che, stante il tempo intercorso, si ritiene comunque acquisita". Siamo dunque alle ultime pagine. E così il Responsabile Unico del Procedimento il 18 gennaio ha fissato la data di avvio del progetto esecutivo che i progettisti, salvo proroghe eo sospensioni, dovevano consegnare al Provveditorato nei successivi 30 giorni. Trascorsi i termini, ora si spera di procedere finalmente al completamento dei lavori di impiantistica e consegnare all’Arma la caserma.

Alberto Greco