Casinalbo, cantieri chiusi. Intorno al cimitero ora c’è più sicurezza

Conclusi, nel formiginese, i lavori di manutenzione straordinaria in prossimità del cimitero di Casinalbo. In via Palazzi è stato infatti riasfaltato il tratto ciclo-pedonale di circa 200 metri che rappresenta il collegamento con Formigine, ad ovest di via Giardini.

I lavori erano cominciati a novembre, complice un investimento di 47mila euro grazie ai quali ‘ridisegnare’ l’area migliorandone la fruibilità: importante intervento per il rallentamento del traffico, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in asfalto, di un altro ‘pedonale’ in prossimità del parcheggio e l’installazione di un dosso, oltre che l’aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale in prossimità delle intersezioni e degli attraversamenti.

"La zona – il commento dell’assessore alle manutenzioni Andrea Corradini (foto) - presentava da tempo diverse criticità, ed era stata teatro di alcuni incidenti. La riqualificazione l’ha messa in sicurezza.

Prevediamo inoltre di realizzare un ulteriore collegamento, ovvero tra via Palazzi e via Copernico lungo via Radici, con una pista ciclabile che troverà comunque spazio sull’area adiacente il canale, quindi abbastanza distante dalla Radici da essere sicura".