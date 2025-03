Caso agrivoltaico, Medici all’attacco:: "Terreno salvato grazie alle minoranze"

"Se la delibera sull’elettrodo a servizio dell’impianto agrivoltaico a nord di Fossoli, denominato ‘Cascinetto’, non è stata approvata, il merito è unicamente delle minoranze in Consiglio e dei cittadini. Ma nessun miglioramento è avvenuto per la città: si è solo impedito l’ennesimo consumo di suolo di 30 ettari". Monica Medici (nella foto), consigliera comunale di Carpi Civica, interviene dopo il ‘famoso’ Consiglio comunale che passerà alla storia: per la prima volta, infatti, la maggioranza ha deciso non votare la delibera di un assessore della Giunta, espressione della maggioranza stessa. "I fatti più interessanti – afferma Medici - non sono quelli riportati sui giornali ma i ‘fuorionda’, che svelano le reali intenzioni dei protagonisti. Il 14 febbraio i consiglieri hanno ricevuto la convocazione della commissione avente ad oggetto l’autorizzazione di un elettrodotto e relativa modificazione del Pug: alla commissione è stranamente presente il sindaco". Nel frattempo, "attraverso la stampa, i social e l’interessamento del ‘Comitato per la giustizia climatica’, la notizia della costruzione del ‘Cascinetto’ diventa virale. Pd, Carpi a Colori e AVS presentano una mozione sui nuovi impianti agrivoltaici: dando la colpa delle norme a Stato e Regione e chiedendo una serie di azioni di buona prassi prima di autorizzare alcun impianto agrivoltaico. Di fatto prendono le distanze da quanto ha fatto l’amministrazione per il ‘Cascinetto’. Io stessa ho dimostrato non è assolutamente vero che l’autorizzazione all’elettrodotto è un atto dovuto, ma è la conseguenza alla prima autorizzazione concessa dall’assessorato di Righi ad aprile 2024 all’impianto ‘Cascinetto’ e la grande colpa del sindaco di non aver comunicato alla cittadinanza quanto stava succedendo a nord di Fossoli. La sera del consiglio, stranamente è presente nella Sala Rai Tre a riprendere la seduta: chiaro che qualcuno vuole volgere l’informazione a proprio favore; dopo che l’assessore Loreto ha presentato l’elettrodotto, il sindaco, come Ponzio Pilato, dichiara che la sua maggioranza non partecipa al voto, senza minimamente considerare che sta sfiduciando il suo assessore, scelto personalmente da lui. E pare che Righi abbia pure detto ad una consigliera di minoranza che la società proprietaria dei terreni potrebbe farci causa per il rallentamento dell’iter autorizzativo. I carpigiani pensavano di aver eletto un sindaco ‘Riccardo cuor di leone’, ma hanno scoperto di aver un sindaco ‘Riccardo cuor di coniglio’".

Maria Silvia Cabri