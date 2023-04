Caso Aimag, Hera si fa avanti "Moratoria fino alle elezioni"

Più si avvicinano i giorni che separano alla scadenza del Patto di Sindacato e più si stringe l’interesse di Hera su Aimag, l’azienda dei servizi che dagli anni Settanta costituisce un patrimonio collettivo territoriale della Bassa modenese. Ora, le intenzioni del colosso bolognese non sono solo voci. Il presidente esecutivo, Tomaso Tommasi di Vignano, e l’amministratore delegato, Orazio Iacono, del Gruppo Hera "comprendendo le diverse visioni che tra i soci pubblici animano il dibattito" hanno messo nero su bianco la loro proposta di "nuova partnership". Lo hanno fatto rivolgendosi con una lettera al presidente del Patto comuni soci Aimag, Francesca Silvestri, sindaca di Bastiglia, al presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, Mario Arturo Ascari, e al presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, Giorgia Butturi. L’arrivo di questa offerta che - nelle intenzioni di Hera - è finalizzata a proporsi "come garante di tutti i soci per il rilancio di Aimag la cui maggioranza di capitale sarà comunque in mano pubblica" ha creato scompiglio, evidenziando la frattura che separa l’idea di futuro che hanno per Aimag i comuni dell’Area Nord e mantovani da quella che hanno Carpi e i comuni di Terre d’Argine. La lettera ha avviato contatti febbrili all’interno delle forze politiche e tra gli amministratori, che vedono restringersi il tempo per prendere decisioni in grado di scongiurare la scadenza del Patto di Sindacato, che farebbe scattare, sia riguardo al rinnovo del cda che del piano industriale, il passaggio a decisioni assunte attorno a una maggioranza variabile, coalizzata attorno a Hera. Per questo il capogruppo Lista civica + Mirandola Giorgio Siena ha proposto in consiglio a Mirandola e in Unione Area Nord un ordine del giorno in cui si chiede una sorta di moratoria del Patto, che proroghi e congeli la situazione degli attuali vertici di Aimag fino al 31 dicembre 2024. "Nel 2024 – ricorda Siena - la quasi totalità dei comuni (Mirandola e Carpi fra questi) andranno al voto per il rinnovo dei sindaci. Le decisioni sul futuro di Aimag hanno tale rilevanza da non essere assunte da amministrazioni a fine mandato e da sindaci perlopiù non rieleggibili".

Alberto Greco