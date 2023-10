Caso Aimag, la replica: : "Confidiamo nell’udienza fissata a dicembre"

Nuova presa di posizione sul caso Aimag, dopo che la richiesta di sospensiva è stata respinta dal Tar. A parlare sono proprio i sindaci dell’Area Nord e del mantovano che si erano rivolti al tribunale amministrativo. "Una richiesta fatta per evitare che venisse rinnovato il CDA di Ca.Re S.r.l., in scadenza, con l’inserimento di un componente di Hera Spa come già avvenuto in precedenza nel CDA di Sinergas Spa. Va detto – puntualizza il sindaco di San Prospero Sauro Borghi, a nome dei colleghi – che, dopo il deposito della nostra istanza e prima dell’udienza, la D.ssa Paola Ruggiero di Aimag Spa ha depositato memorie che dichiaravano il rinvio dell’assemblea di Ca.re Srl, prevista per fine ottobre, asserendo che in questo momento la stessa è impegnata a risolvere problematiche relative al recente rogo". Dunque, tenuto conto "che non saranno indette assemblee societarie per alcuna nomina di organi di società partecipate da Aimag spa" il Tar ha fatto rilevare che "allo stato attuale non sussiste un danno grave ed irreparabile che avrebbe potuto e potrebbe verificarsi". In sostanza – fa notare Borghi – "il pronunciamento del 19 ottobre non è entrato nel merito della vicenda riguardante la nomina del nuovo CDA di Aimag spa e impegna il CDA stesso a non effettuare nessuna nuova nomina sino all’udienza che tratterà la questione nel merito (a dicembre, ndr). Questo era il nostro obiettivo, evitare che questo CDA recentemente nominato continuasse imperterrito e incurante anche della nostra diffida ad adempiere a funzioni straordinarie in assenza di un Patto di Sindacato e per questo possiamo dichiararci soddisfatti". Per quanto riguarda il Patto di Sindacato, dopo l’appello a trovare un punto di incontro lanciato dal sindaco di Carpi Bellelli, i sindaci Area nord e mantovani sostengono: "Siamo sempre stati e siamo tuttora disposti a sottoscrivere un Patto di Sindacato alle stesse condizioni di quello scaduto il 30 aprile scorso e che deve oggi come allora rappresentare tutti i Comuni soci di Aimag Spa indipendentemente dalle quote possedute. Nutriamo grandi speranze nella giustizia amministrativa e confidiamo che l’udienza del 14 dicembre riconosca le nostre motivazioni".