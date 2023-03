Caso Aimag, summit senza Carpi per discutere il piano anti-Hera

La vicenda del rinnovo del patto di sindacato di Aimag è ben lontana da una soluzione nonostante i giorni alla scadenza dell’accordo (30 aprile 2023), che dal 30 marzo 2019 lega in un vincolo di unità di intenti nella gestione i 21 comuni aderenti, detentori del 65% delle quote azionarie, stiano per esaurirsi. Anzi, il passare del tempo – in assenza di una data di convocazione del Patto che tarda ad arrivare da parte del sindaco di Bastiglia, chiamata a presiederlo - fa emergere spaccature profonde che avvantaggiano chi vuole spingere l’azienda della Bassa verso il colosso bolognese Hera, già oggi proprietario del 25% del capitale. Domani sera forse si comprenderanno meglio le intenzioni quando a Concordia si riuniranno, a porte chiuse, tutti i consiglieri dei 15 comuni di Area Nord e del mantovano, circa 180 amministratori, per affrontare col presidente Aimag e il cda il tema del nuovo piano industriale, una riunione dove saranno esaminati i modi per rilanciare l’azienda. Ma, sarà anche l’occasione per chiarirsi le idee circa le due opzioni sul tavolo di Aimag: restare autonoma o procedere nell’orbita gravitazionale di Hera come sostengono in un loro documento i carpigiani. La vicenda, però, si complica. Lungi dal limitarsi ad essere una contrapposizione solamente istituzionale tra comuni di Carpi con Terre d’Argine, al suo fianco, e comuni dell’Area Nord, spalleggiati da quelli del mantovano, è diventata politica con scambi di accuse tra centrodestra e centrosinistra. Così dopo la polemica nota di Lega, Forza Italia e liste di centrodestra dell’Area Nord che rilevano il differente atteggiamento sul nodo Hera dei comuni di area carpigiana, molti dei quali controllati dal Pd, da quella del segretario Pd Bassa modenese, ora è Roberto Ganzerli, capogruppo in consiglio comunale a Mirandola, a replicare. "Discutere di scelte future, di politiche industriali, di nuovi investimenti, - chiarisce Ganzerli - non può significare mettere in discussione questo patrimonio basato sulla sua autonomia e allontanarlo dal territorio, ma ragionare delle innovazioni che possono proiettare ancor meglio Aimag nel futuro". E poi l’affondo. "Non so – attacca Ganzerli - cosa abbiano capito gli amici della destra dalla nota dei sindaci delle Terre d’Argine, ma se hanno dei dubbi chiedano al sindaco civico di destra di Novi, che l’ha sottoscritta e che hanno sostenuto tutti insieme, poche settimane fa, per la carica di presidente della Provincia".

Alberto Greco