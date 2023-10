Caso Aimag, un’altra azione legale

Nella vicenda Aimag non è stata ancora scritta la parola fine. Ogni giorno nuovi elementi contribuiscono a tenere alto il contrasto tra comuni dell’Area Nord (ad eccezione di Concordia) e comuni di Terre d’Argine, sostenuti anche da Bastiglia e Bomporto. L’ultimo atto, dopo che il Tar Emilia-Romagna ha rigettato l’istanza di sospensiva per la nomina del Cda di Sinergas, società controllata dalla capogruppo Aimag per la distribuzione e acquisto del gas, vede gli 11 comuni oppostisi al rinnovo del Cda di Aimag aver depositato venerdì scorso al Tribunale civile di Modena domanda di arbitrato con richiesta di "disporre la sospensione dell’efficacia della delibera dell’assemblea dei soci della società Aimag del 29 giugno".

Nel dispositivo preparato dallo Studio bolognese Carullo, che assiste Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio, San Prospero e i quattro comuni mantovani, è scritto: "In buona sostanza la delibera assembleare è invalida perché assunta con il voto determinante di un socio privato (Hera S.p.A.), che non avrebbe potuto votarla senza alterare il presupposto idoneo a giustificare l’affidamento diretto dei servizi pubblici gestiti da Aimag (quali acqua, gas, rifiuti, ecc. di tutti i comuni in indirizzo) avvenuto in origine in quanto, allora, vi era il controllo pubblico sulla società secondo un modello ove il controllo esercitato dalla parte pubblica è di fatto parificabile al controllo che la stessa eserciterebbe laddove possedesse l’interezza del capitale non messo a gara.

Nel caso di specie il cambio di controllo senza un accordo dei soci pubblici di Aimag ha come effetto finale la privatizzazione di Aimag senza aver preventivamente effettuato qualsiasi procedura ad evidenza pubblica fra gli operatori economici del mercato". Ora il Tribunale ha 30 giorni di tempo per nominare un collegio arbitrale, il quale deve decidere – su invito dei ricorrenti – in via cautelare di "sospendere l’efficacia della delibera assembleare del 29 giugno", "dichiarare inesistenti, inefficaci, illegittimi, nulli eo annullabili tutti i successivi atti posti in essere consiglio di amministrazione", inoltre "accertare e dichiarare la configurazione di un abuso di potere e di maggioranza perpetrata dai Comuni di Carpi, Bastiglia, Bonporto, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera". "Pur con l’auspicio che la sentenza del Tar del 14 dicembre ci dia ragione, ritengo – aggiunge il sindaco di San Prospero Sauro Borghi – che questa ulteriore azione sia un atto indispensabile per la tutela di Aimag pubblica e nell’interesse delle nostre comunità".

Alberto Greco