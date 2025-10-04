Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Modena
Cronaca"Caso Amo, va tutelato l’interesse pubblico"
4 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Approvata una mozione della maggioranza: sarà valutata anche la costituzione di parte civile nei confronti dei responsabili dell’ammanco

Paola Borsari, capogruppo Pd

Il caso aMo (l’Agenzia per la mobilità di Modena, coinvolta nello scandalo scoppiato dopo la scoperta di un buco di oltre 500mila euro emerso tra aprile e giugno scorsi; attualmente è in corso un’indagine su una ex dipendente poi licenziata) è stato di nuovo al centro del dibattito giovedì sera in Consiglio comunale. Nello specifico, è stata approvata una mozione della maggioranza avente a oggetto due principali richieste: intraprendere ogni azione utile a tutelare l’amministrazione comunale, l’Agenzia per la mobilità aMo e l’interesse pubblico e collettivo e – seconda richiesta – valutare se costituirsi parte civile nel procedimento penale che dovesse instaurarsi nei confronti di chiunque risulti responsabile dell’eventuale sottrazione indebita di fondi a danno dell’Agenzia e dei soci.

L’atto è stato approvato con il voto a favore dei gruppi proponenti; contrari Fratelli d’Italia, astenuti Forza Italia, Lega Carpi, Carpi civica. "Abbiamo concertato la mozione – spiega Paola Borsari, capogruppo Pd – su un doppio fronte: ogni euro sottratto deve essere restituito. Inoltre, invitiamo la Giunta, qualora emergessero evidenze di comportamenti illeciti o negligenti di amministratori, direttori generali e organi di controllo di aMo, a richiedere che la società promuova contro di loro l’azione di responsabilità prevista dal Codice civile". La maggioranza chiede anche di salvaguardare il principio di legalità, la dignità delle istituzioni e l’onorabilità delle persone coinvolte, "evitando semplificazioni e strumentalizzazioni politiche che potrebbero compromettere l’equilibrio del confronto pubblico e la corretta gestione dell’interesse collettivo", e di informare periodicamente il Consiglio comunale sull’evoluzione della vicenda. Insieme a quella della maggioranza è stata discussa, e respinta dal Consiglio comunale, anche una mozione presentata da Fratelli d’Italia sull’adozione di azioni necessarie a tutela del patrimonio pubblico. Il documento ha ottenuto il voto a favore dei proponenti e di Lega Carpi; contraria ("poiché la mozione contiene una ricostruzione fuorviante e accuse pesanti e diffamatorie, avendo già deciso i colpevoli prima che siano appurate le responsabilità") la maggioranza; astenuti Forza Italia e Carpi civica. Anche la mozione dei gruppi di opposizione chiedeva alla Giunta di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale a carico di chiunque venga imputato dei reati in questione e di tutelare il patrimonio pubblico adottando tutte le azioni previste dalla legge e in particolare l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, nonché di denunciare al Collegio sindacale l’utilizzo improprio della carta di credito e la mancata contabilizzazione come tali delle spese di rappresentanza effettuate dal 2019 al 2025.

