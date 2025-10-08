"Caso auto medica, costituiremo un comitato"

Sulla questione del progetto Ausl di spostare nelle ore notturne l’auto medica da Vignola a Pozza di Maranello e sul futuro del Pronto soccorso (sul quale Ausl ha dichiarato in più occasioni che non è in pericolo), stasera si passerà dalle parole ai fatti. Il presidente di ’Vignola Cambia’, Mauro Smeraldi, ha infatti organizzato alle 20,30 un incontro in Municipio, per raccogliere firme e costituire formalmente un comitato civico, con il doppio obiettivo, appunto, di mantenere il servizio di auto medica h24 su Vignola e di sorvegliare che non ci siano tagli o chiusure del Pronto soccorso. "Sarà una serata aperta a tutti – ha spiegato Smeraldi – dove mi augurerei che le componenti politiche rimangano ai margini. Auspicherei infatti che il referente del comitato sia una persona al di fuori dei partiti, per rimarcare appunto che le richieste di questo comitato non hanno colore politico, ma provengono dalla comunità locale".

Intanto, sul fronte politico locale, fioccano gli interventi su questi temi. Antonio Francesco Orlando, consigliere Fdi e presidente della seconda commissione consiliare (che ha tra i suoi temi la Sanità), commenta: "Abbiamo avuto un consiglio aperto con i dirigenti della Ausl, che hanno affrontato i problemi dell’auto medica e del Pronto soccorso in maniera che ritengo superficiale, con numeri, algoritmi e IA. Nel nostro distretto servono i fatti: dobbiamo tutelare i bisogni dei nostri concittadini. Non possiamo perdere quello che abbiamo conquistato negli anni. Io come presidente della commissione sanità mi farò portavoce per affrontare queste tematiche su tutti i tavoli istituzionali, se non bastasse anche a Roma". Il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emilia-Romagna, ha annunciato sempre ieri sul tema la presentazione di un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Salute e, per conoscenza, al Ministro dell’Economia e delle Finanze. A proposito dello spostamento dell’auto medica, Barcaiuolo commenta: "Si tratta di una decisione che, oltre a richiedere nuove spese per logistica, locali e gestione, rischia di violare i criteri di dimensionamento del servizio 118 e di compromettere la sicurezza clinica nelle aree pedemontane e montane". Intanto, è scontro tra Pd Vignola, Vignola Coraggiosa, Muratori sindaca per Vignola da una parte e Forza Italia dall’altra. Il centrosinistra denuncia: "Accuse infondate da Forza Italia per mero tornaconto elettorale, senza alcun interesse a riportare la realtà ai cittadini". E Franca Massa replica: "Invito tutti a collegarsi al sito della provincia di Modena e qui vedere gli atti pubblicati della Conferenza territoriale sociosanitaria. È stata pubblicata con numero di protocollo 12/25 la delibera di approvazione del piano di emergenza urgenza con il relativo piano allegato. Non vedo delibere di rinvio per Vignola".

Marco Pederzoli