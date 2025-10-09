Caso automedica, i sindaci:: "Serve tempo per approfondire"

Proseguono le prese di posizione sulla questione del progetto di spostamento dell’auto medica da Vignola a Pozza di Maranello nelle ore notturne e sul futuro del Pronto soccorso di Vignola. A intervenire con una nota congiunta anche i sindaci dell’Unione Terre di Castelli, che scrivono tra l’altro: "Le ultime questioni relative al nostro ospedale non sono chiare a tutti, anche perché c’è chi, in maniera evidente, ha interesse a rimescolare le carte. Innanzitutto, l’Ausl ha assicurato che il Pronto soccorso dell’Ospedale di Vignola non chiude. È stato detto più volte sugli organi di stampa e chiaramente nel corso del consiglio comunale aperto ai cittadini che, ricordiamo, è registrato e la registrazione vale come verbale. Di più: il Pronto soccorso di Vignola sarà potenziato con la presenza stabile di due medici, senza che uno di loro debba fermarsi ogni volta che c’è una richiesta per l’automedica. Quanto all’automedica, questa resterà per 24 ore sul nostro territorio, come ora. L’unica differenza, nei piani Ausl, è che nelle 12 ore notturne, dalle 20 alle 8, il punto di partenza sarà più baricentrico, a Pozza, con la possibilità di raggiungere un maggior numero di cittadini rimanendo entro i tempi previsti dai protocolli regionali. Quindi sarebbero previste 12 ore a Maranello (come ora) dalle 8 alle 20, 12 ore a Vignola dalle 8 alle 20 (come ora) e appunto 12 ore a Pozza (dalle 20 alle 8). Su questa proposta di organizzazione come sindaci abbiamo chiesto, in Conferenza territoriale socio-sanitaria, di sospendere l’approvazione per approfondimenti. La proposta iniziale dell’Ausl prevedeva lo spostamento completo dell’auto medica per 24 ore a Pozza e senza le 12 ore di Maranello. Era una proposta irricevibile. Quindi abbiamo fatto il nostro lavoro di amministratori: ci siamo confrontati con Ausl fino a chiedere in CTSS la sospensione del voto sull’argomento per avere ancora tempo per approfondire. E questo è ciò che stiamo facendo. Infatti, abbiamo chiesto nuovi incontri, anche in Regione, per avere ulteriori conferme che il Pronto soccorso non chiuderà. Una questione così delicata, quella relativa alla nostra Sanità, sta diventando terreno di contesa pre-elettorale".

m. ped.